Krippenspiel in der Scheune des Hofes Ebeling in Ilsede

Weihnachten im Stall wie vor 2000 Jahren hieß es am Heiligabend schon zum 15. Mal in Klein Ilsede. Da die Kirche im Ort sehr klein ist, man aber allen Gottesdienstbesuchern gerecht werden wollte, hatte Pastor Dr. Joachim Jeska die Idee, das traditionelle Krippenspiel in die Scheune des Hofes Ebeling zu verlegen. Ein absoluter Renner, wie sich bald herausstellte. Auch an diesem Heiligabend blieb wieder kein Strohballen frei. „Wir feiern...