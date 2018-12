Traditionskonzert des Männergesangvereins Vöhrum

Mit den Liedern „Zu Bethlehem geboren“ und „Der Christbaum ist der schönste Baum“ begrüßten die Sänger des Männergesangvereins (MGV) Vöhrum am ersten Weihnachtsfeiertag die Besucher in der gut gefüllten Kirche in Vöhrum. Sicher geleitet von Renate Mainusch-Koschorrek, die zwischendrin auch die...