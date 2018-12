Vechelde bereitet sich auf plötzlichen Schneefall vor

Laut Wetterkarte schnellen die Temperaturen in den kommenden Tagen noch in die Höhe und Plusgrade stehen an. Aber was ist, wenn das Wetter sich nicht an die Vorhersagen hält und plötzlich eine Schneedecke die Vechelder Straßen bedeckt? Gemeindebürgermeister Ralf Werner sieht der Situation gelassen entgegen: „Wir sind Bestes ausgestattet. Der Bauhof ist in Rufbereitschaft und könnte prompt reagieren.“ Das bestätigt auch Bauhofleiter...