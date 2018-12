58-jähriger Ilseder bei Unfall in Peine tödlich verletzt

Am heutigen Donnerstag, ist es um 9.30 Uhr, in der Straße „Am Werderpark“zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 60- jähriger Peiner wollte mit seinem Sprinter an einer beschrankten Zufahrt am Rathaus vorbeifahren. Sein 58- jähriger Kollege aus Ilsede stieg aus dem Sprinter aus und wollte dem Fahrer beim Rangieren helfen. Der Fahrer stieß mit seinem Fahrzeug gegen ein Verkehrszeichen, wie die Polizei mitteilt. Dieses stürzte um und traf den Ilseder schwer am Kopf, so dass er mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus nach Hannover gebracht werden musste. Er erlag am Mittag seinen Verletzungen.

