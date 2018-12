Mann stirbt bei Sturz in Stichkanal im Kreis Peine

Ein offenbar tragischer Unfall hat sich am Donnerstagabend in Wedtlenstedt ereignet. Wie die Polizei bestätigt, waren zwei Männer zum Nachtangeln am Stichkanal Salzgitter. Einer der beiden stürzte aus noch ungeklärter Ursache in den Kanal.

Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot bergen. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Vechelde/Wahle, Sierße/Fürstenau und Wedtlenstedt.

Bereits am Donnerstagmittag hatte sich ein 58-jähriger Ilseder bei Unfall in Peine tödlich verletzt.

