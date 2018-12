Ralf Werner möchte 2019 die Feuerwehr unterstützen

Das Feuerwehrhaus in Vechelde Wahle. Für die Erweiterung ist die Planung abgeschlossen und der Bauantrag gestellt worden.

Vechelde. Im Jahr 2019 bekommt die Feuerwehr ein neues Spritzenfahrzeug. Auch in Kitas will der Bürgermeister investieren.

Der Jahreswechsel steht kurz bevor. Bürgermeister Ralf Werner zieht ein Resümee des Jahres 2018 und gibt einen Ausblick auf das kommende Jahr. Besonderen Schwerpunkt legt er dabei auf die Investitionen für die bedarfsgerechte Erweiterung der Plätze in den Kindertageseinrichtungen. Zukunftsfähig soll Vechelde auch mit der Erschließung neuer Baugrundstücke bleiben.

Der Um- und Anbau einer neuen Einrichtung an der Hildesheimer Straße mit drei Krippengruppen steht kurz vor der Vollendung, heißt es in einer Mitteilung des Bürgermeisters. Der Neubau einer Kita im Neubaugebiet in Wahle werd in wenigen Tagen beginnen, der Auftrag für die Rohbauarbeiten ist vergeben.

Für 2019 sei die Planung und der Baubeginn für eine weitere neue Kita mit fünf Gruppen in Denstorf sowie die Erweiterung der Kita in Wierthe um zwei Gruppen vorgesehen. Eröffnet werden die Einrichtungen jeweils im Sommer 2020.

Die Attraktivität Vecheldes als Wohn- und Lebensstandort dokumentiert nach wie vor die hohe Nachfrage an Baugrundstücken. Für 2019 sei die Erschließung neuer Baugebiete in Sonnenberg und Wierthe geplant. „Hier stehen dann etwa 40 Bauplätze zur Veräußerung bereit“, so der Bürgermeister.

Aber auch als Gewerbestandort sei Vechelde attraktiv. Für die zukünftige Entwicklung wird in 2019 das neue Gewerbegebiet „Wahle“ rund vier Hektar Gewerbeflächen für ansiedlungswillige Firmen bereithalten. Die Nachfrage sei bereits jetzt sehr groß, so dass noch vor Beginn der Erschließungsmaßnahmen die ersten Grundstücke veräußert werden können und so Arbeitsplätze vor Ort gesichert beziehungsweise geschaffen werden.

Auch in die Sicherheit für die Einwohner werde weiter investiert. Neben notwendiger technischer Ausrüstung erhält die Gemeindefeuerwehr noch ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser. Für die Erweiterung des Feuerwehrhauses der Schwerpunktwehr Vechelde/Wahle ist die Planung abgeschlossen und der Bauantrag gestellt worden.

„Für die Sportler soll sich die enge Situation bei der Hallenvergabe entspannen“, berichtet Werner. Der Umbau des ehemaligen Güterschuppens am Bahnhof zu einer Gymnastikhalle kann umgehend beginnen, sobald die beantragte Baugenehmigung vorliegt. An der vom Landkreis geplanten Schaffung einer weiteren Hallenfläche im Schulzentrum, die auch durch den Vereinssport genutzt werden kann, wird sich die Gemeinde ebenso mit einem Zuschuss beteiligen wie an der Errichtung eines Kunstrasenplatzes, der von allen Vereinen der Gemeinde genutzt werden kann.

Die Gemeinde könne sich die Investitionen in ihre Infrastruktur leisten, rund 15 Millionen Euro sind geplant. Der Haushalt für 2019 sowie die Haushalte der in der mittelfristigen Finanzplanung folgenden Jahre sind ausgeglichen und weisen Überschüsse aus.