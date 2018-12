Briefkästen in Vöhrum gesprengt – Unbekannte zünden Böller

Unbekannte haben im Hainwaldweg in Vöhrum zwei Briefkästen stark beschädigt. Dafür haben sie vermutlich Feuerwerkskörper verwendet.

Wie die Polizei berichtet, beträgt der Schaden, der am Freitagabend, gegen 21.30 entstanden ist, rund 200 Euro.

Autoradios gestohlen

Bereits in der Nacht zum Freitag haben unbekannte Täter in Hohenhameln in der Rotdornstraße ein Radio und eine Freisprechanlage aus einem VW Sharan gestohlen. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, steht noch nicht fest. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro.