Großes Firmensterben im Kreis Peine gibt es schon lange

Einige Gebäude auf dem Gelände des früheren Telekommunikationsunternehmens Elmeg an der Vöhrumer Straße in Peine-Telgte sind abgerissen worden: Dort will ein Investor unter anderem bis zu 250 neue Wohnungen errichten. Die Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft (BBg) des Landkreises (hinten) bleibt dort aber..