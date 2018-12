Auto brennt – Flammen greifen auf Haus in Groß Bülten über

Eine brenzlige Situation am Montagmittag in Groß Bülten: In einer Garage an der Gerhard-Lukas-Meyer-Straße war ein Personenwagen aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Ein aufmerksamer Passant bemerkte die Rauchentwicklung – und kurzentschlossen schob er das Auto mit eigener Kraft heraus...