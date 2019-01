Ein Sechsjähriger ist an Neujahr in Vechelde durch eine Silvesterrakete verletzt worden.

Feuerwerk landet in Wohnung - Sechsjähriger in Vechelde verletzt

Ein sechsjähriger Junge ist in Vechelde an Neujahr durch eine Silvesterrakete am Bauch verletzt worden. Der Junge hielt sich laut Polizei gegen 1 Uhr in einer Wohnung in der Hildesheimer Straße auf. Die Balkontür stand einen Spalt offen, als plötzlich eine kleine rötliche Kugel eines Silvesterfeuerwerks in die Wohnung geflogen kam und den Jungen am Körper traf.

Junge kommt ins Klinikum

Hierdurch erlitt der Sechsjährige Brandverletzungen am Bauch und wurde mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Verursacher konnte bisher noch nicht ermittelt werden, so die Peiner Polizei am Dienstag.