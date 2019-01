Eine barrierefreie Stadt Peine ist das Ziel

. Auch im Jahr 2019 bleibt in Peine das Thema Barrierefreiheit/Barrierearmut – mit all seinen Facetten – für Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) „an wichtiger Stelle“. In den vergangenen zwei Jahren seien zwar schon zahlreiche Maßnahmen umgesetzt worden – so die Neugestaltung des Werderparks vorm Rathaus –, doch noch längst nicht alles sei erreicht. Saemann guter Vorsatz für 2019: „Es gilt für mich, weiter mit sehr offenen Augen durch...