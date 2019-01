Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn bei Bortfeld

Am Mittwoch kam es gegen 7.35 Uhr auf der L 475 zwischen Bortfeld und Wedtlenstedt zu einem Verkehrsunfall, meldete die Polizei am Donnerstag. Demnach befuhr eine 38-Jährige aus Wendeburg die Landstraße, als sie in einer leichten Rechtskurve, vermutlich aufgrund der glatten Straße, nach links von...