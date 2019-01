Zu milder Dezember am Ende des wärmsten Jahres

Der Dezemberanfang wurde durch relativ milde Luftmassen geprägt, die mit südwestlichem Wind zu uns gelangten. Bis einschließlich 9. Dezember lagen die Höchsttemperaturen in Lengede um 10 Grad und erreichten am 3. Dezember mit 12,2 Grad den höchsten Wert des ganzen Monats. In den Nächten kühlte sich...