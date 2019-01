Illegales Pokerspiel bringt falschen Fünfziger

Ein 30-Jähriger wollte am Samstag gegen 14 Uhr in einem Geschäft in der Innenstadt mit einem falschen 50-Euro-Schein Waren bezahlen. Der Schein wurde beschlagnahmt. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, den Schein bei einem illegalen Pokerturnier gewonnen zu haben. Insgesamt habe er 300 Euro gewonnen, teilt die Polizei mit. Da er weitere 200 Euro aus dem Gewinn noch bei sich hatte, wurden diese ebenfalls beschlagnahmt, da sie aus dem unerlaubten Glücksspiel stammten. 50 Euro hatte der Peiner bereits umgesetzt.

