Ein 33-jähriger Mann aus Peine ist am frühen Sonntagmorgen gegen 3.35 Uhr in der Sundernstraße in die Wohnung eines schlafenden 33-Jährigen eingestiegen. Der Einbrecher nahm ein Handy und eine Tabaktüte an sich. Als das Opfers dies bemerkte, schlug der Einbrecher nach Angaben der Polizei dem Wohnungsinhaber mit der Faust ins Gesicht, um die Beute zu behalten.

Der Täter wurde vorläufig festgenommen und kam in Polizeigewahrsam. Dort wurde er vernommen, teilt die Polizei mit.