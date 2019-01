Autos beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Peine. Unbekannte haben in der Nacht zu Neujahr in Peine 16 Autos in Peine zerkratzt und zum Teil die Reifen zerstochen.

Aufgrund der Sachbeschädigungen an zahlreichen Autos in der Nacht zu Neujahr, die in den Straßen Eulenring, Hegel- sowie Hans-Böckler-Straße in Peine abgestellt waren (wir berichteten), ruft die Polizei noch einmal Zeugen dazu auf, sich zu melden. Insgesamt wurden 16 Wagen von unbekannten Tätern zerkratzt. An vier Fahrzeugen wurden zudem die Reifen zerstochen. Zur Schadenshöhe kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden, teilt die Polizei mit. Zeugen werden gebeten, sich unter (0 51 71) 99 90 zu melden.