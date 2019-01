Eine Markthalle auf dem Friedrich-Ebert-Platz

Das könnte die Zukunft in Peine sein: Auf dem Friedrich-Ebert-Platz steht eine Markthalle mit einem „satten“ Angebot, mit Lokalitäten so wie in dem Vorbild in Hannover. Oder das Areal am Bahnhof – einladend gestaltet mit kleinen Geschäften. Und am Mittellandkanal sowie im Fuhsetal locken gepflegte Naherholungsräume. Zukunftsmusik! Ja, aber eine positive Vision. Die angehende Stadtplanerin und Architektin Lena-Kristin Lauermann hat...