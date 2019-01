Fahrer weicht Wildtier aus – Auto überschlägt sich

Stederdorf. Bei dem Unfall in Stederdorf werden drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Sie werden von Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Ein 18-jähriger Autofahrer aus Uetze war am Mittwoch um 20.50 Uhr auf der Straße Zum Luhberg in Stederdorf in Richtung Sundern unterwegs, als ein Wildtier die Fahrbahn überquerte. Der Mann verriss laut Polizeibericht das Lenkrad, woraufhin das Fahrzeug zunächst rückwärts in einen Erdwall rutschte und sich anschließend mehrfach überschlug.

Außer dem Fahrer wurden auch seine 17- und 18- Jährigen Mitfahrer leicht verletzt, so Polizeisprecherin Stephanie Schmidt. Sie seien mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht worden. Der Auto sei bei dem Unfall schwer beschädigt worden und habe abgeschleppt werden müssen. Es sei Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstanden. red