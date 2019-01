Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 17.50 Uhr, in die Räume eines Pfarramtes am Escheberg in Peine eingedrungen. Sie entwendeten Bargeld und Mikrofone, so Polizeisprecherin Stephanie Schmidt. Die Schadenshöhe belaufe sich auf etwa 500 Euro. Zeugen melden sich unter

(0 51 71) 99 90

.