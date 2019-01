Peiner Fundtier – Balu sehnt sich nach einem neuen Zuhause

Balu ist ein Old-English-Bulldog und im Februar 2018 geboren. Er ist in einer Familie aufgewachsen und sehr lieb und anhänglich. Nun sucht er ein neues Zuhause. Kinder kennt und mag er, Katzen hat er bislang nicht kennengelernt. Er testet aus, inwieweit er die Führung übernehmen kann. Eine konsequente Führung ist daher von Anfang an wichtig. Einige Kommandos hat Balu gelernt, und er bleibt auch eine gewisse Zeit allein, teilt das Tierheim Peine mit, in dem sich der Rüde derzeit befindet. Damit die Spaziergänge für Hund und Halter entspannt vonstattengehen, müsse an der Leinenführigkeit noch gearbeitet werden.

