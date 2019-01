Einbrüche und Verkehrsunfälle beschäftigen Peiner Polizei

Peine In Vechelde ist zudem am Wochenende eine Gartenlaube in Brand geraten, zudem hat es Diebstähle und Unfallflucht gegeben.

. Wohnungseinbrüche, Unfallflucht und der Brand in einer Gartenlaube: Unter anderem damit hatte sich die Peiner am Wochenende zu befassen.

Zwischen dem 22. Dezember und dem 12. Januar haben laut Polizei Einbrecher versucht, in ein Einfamilienhaus in Wedtlenstedt an der Stettiner Straße einzudringen: „Die Täter haben mehrfach an diversen Fenstern versucht, in das Haus einzubrechen.“ Der bisher bekannte Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Am Samstag drangen zudem Unbekannte zwischen 10.30 und 17 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Uhlandstraße in Peine ein. „Im Haus durchsuchten sie alle Räumlichkeiten“, teilt die Polizei am Sonntag. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Auch über die Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Einen weiteren versuchten Einbruch gab es am Samstag zwischen 15 und 17.30 Uhr in Peine an der Kommerzienrat-Meyer-Allee. Hier versuchten Unbekannte nach Darstellung der Polizei über die Balkontür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen, wobei sie jedoch an einem von innen angebrachten Sicherungshebel scheiterten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro.

In der Nacht zu Samstag haben laut Polizei Diebe am Ostlandring in Dungelbeck einen VW T5 Multivan geklaut. Der Wagen stand auf dem Grundstück des Geschädigten. Die Schadenshöhe liegt bei ungefähr 20.000 Euro.

Am Samstag geriet laut Polizei gegen 17.50 Uhr am Bert-Fricke-Weg in Vechelde eine im Bau befindliche Gartenlaube aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. „Eine Nachbarin, die das Feuer bemerkt hat, alarmierte die Feuerwehr, während ihr Mann noch versucht hat, mit einem Feuerlöscher den Brand zu löschen“, schildert die Polizei. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Der Schaden liegt bei etwa 2000 Euro.

Am Samstag wurde auf dem Rewe-Parkplatz an der Celler Straße in Peine zwischen 11.35 und 11.55 Uhr ein PKW Daimler von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Eine weitere Unfallflucht ereignete zwischen Freitag um 17.30 und Samstag um 15.20 Uhr in Essinghausen auf dem Glatzer Ring. Hier beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren, eine steinerne Grundstücksumgrenzung. Er entfernte sich laut Polizei unerkannt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise auf die Fahrzeuge oder die Fahrzeugführer geben können, melden sich bei der Polizei in Peine, Telefon (05171) 9990.

Am Freitag kam es der Polizei zufolge um 11.19 Uhr auf der Falkenberger Straße/Ecke An der Ziegelei in Vöhrum zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer durch einen Vorfahrtsverstoß leicht verletzt wurde. „Beim Rechtsabbiegen übersah ein 30-jähriger Autofahrer einen von rechts querenden Radfahrer, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs war“, beschreibt die Polizei. Der 52-jährige Radfahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Der Gesamtschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Weiterhin kam es am Freitag um 20.10 Uhr auf der Gerhardstraße (Bundesstraße 444/B 444) in Groß Ilsede zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Autofahrer befuhr die B 444 in Richtung Klein Ilsede, als er vermutlich aufgrund regenfeuchter Fahrbahn mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam, heißt es im Polizeibericht. Der Wagen stieß dabei zunächst gegen einen Straßenbaum und kollidierte anschließend mit einem im Gegenverkehr befindlichen 42-jährigen Autofahrer. An beiden PKW entstanden erhebliche Schäden. Die Fahrzeuginsassen blieben unversehrt. Die Schadenshöhe wird auf ungefähr 9500 Euro geschätzt.