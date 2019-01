Falsche Polizisten wollen Peiner um Erspartes bringen

Trickbetrüger haben am Montag versucht, einen Senior um sein Erspartes zu bringen. Dies sei durch eine Bekannte des Peiners verhindert worden, teilt die Polizei mit. Der 78-Jährige bekam am Nachmittag einen Anruf eines falschen Polizisten, der nach einem kurzen Gespräch das Telefonat an einen angeblichen Staatsanwalt weiterleitete. Dieser wiederum berichtete über eine Festnahme von Tätern im Peiner Stadtgebiet. Man habe erfahren, dass Geld und Wertgegenstände aus Bankschließfächern gestohlen werden sollen. Der Senior schenkte dem „Staatsanwalt“ Glauben und begab sich zur Bank, um seine Wertgegenstände abzuholen. Einer Bekannten berichtete er von dem Telefonat. Diese wurde hellhörig und informierte die Polizei. Die Beamten trafen den Peiner mit dem abgeholten Inhalt seines Wertfaches an seiner Wohnung an. Sie begleiteten ihn nach einem präventiven Gespräch zu seiner Bank, damit er seine Wertgegenstände wieder sicher in seinem Wertfach einschließen konnte.

In letzter Zeit wurden vermehrt auch Fälle bekannt, in denen sich die Betrüger als Staatsanwälte, Bankmitarbeiter oder andere Amtspersonen ausgegeben haben, teilt die Polizei mit. Sie rät: Am Telefon sollten keine Angaben zu Vermögensverhältnissen, Kontoverbindungen oder anderen persönlichen Daten gemacht werden. Polizisten erfragen diese Daten nie am Telefon. Angerufene sollten sich zudem nicht Lügengeschichten einschüchtern oder gar verängstigen lassen und in keinem Fall auf Geldforderungen oder die Übergabe von Wertgegenständen einlassen. Polizeiausweise sollten sorgfältig überprüft und im Zweifel bei der örtlichen Dienststelle nachgefragt werden. Fremden sollten nicht ins Haus beziehungsweise in die Wohnung gelassen werden. In jedem Fall sollten sich Angerufene mit der örtlichen Dienststelle in Verbindung setzen, wenn sie einen Anruf von einem mutmaßlichen Polizisten erhalten haben, oder den Notruf wählen. Bankmitarbeiter werden gebeten, bei Verdachtsfällen die Kunden über diese Masche aufzuklären und noch vor Auszahlung auffällig hoher Geldsummen die Polizei zu informieren.