Der Investor präsentiert Pläne für das Peiner Lindenquartier

Jetzt geht es Schlag auf Schlag, so wie es Peines Bürgermeister Saemann schon zum Jahreswechsel angekündigt hat. Jetzt kommen die Pläne für das Lindenquartier (Hertie-Brache nebst Ladenzeile City Center) auf den Tisch. In der öffentlichen Sitzung des Rates der Stadt Peine am Donnerstag, 24. Januar, Beginn 17 Uhr, im Rathaus wird der Investor – THI Holding, Hannover – seinen Entwurf für das 20.000-Quadratmeter-Areal präsentieren....