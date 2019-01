Peiner Fundtier – Bobby sucht eine nette neue Familie

Bobby ist in einer Familie aufgewachsen und momentan ziemlich durch den Wind, da der Aufenthalt im Tierheim nicht mit seinem bisherigen Leben vergleichbar ist. Der Rüde wurde am 12. Oktober 2017 geboren und ist ein netter und freundlicher Hund, sehr anhänglich und kinderlieb. Einige Kommandos hat er kennengelernt. Bobby ist jung, agil und muss beschäftigt werden, körperlich und geistig, teilt das Peiner Tierheim mit. Was noch auf die neuen Besitzer zukommt: Er kann nicht alleine bleiben. Dessen müsse man sich bewusst sein. Es sei eine Aufgabe, die viel Zeit, Geduld und Ruhe erfordere, um den Hund in kleinen Schritten daran zu gewöhnen.

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee:

(0 51 71) 5 25 58

; Internet: www.tierheim-peine.de. Besuchszeiten: Montag, Dienstag und Freitag 15 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag 11 bis 13 Uhr. Mittwoch, Donnerstag und an Feiertagen geschlossen.