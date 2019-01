Zu einem Auffahrunfall ist es in Peine gekommen. Ein Fahrer verletzte sich dabei leicht.

Peine. Bei dem Auffahrunfall in der Vöhrumer Straße verletzt sich der 61-Jährige leicht. Ein Rettungswagen bringt den Mann ins Klinikum.

Unfall in Peine: Mann fährt auf geparkten LKW auf

Zu einem Auffahrunfall ist es am frühen Freitagabend auf der Vöhrumer Straße in Peine gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr ein 61-jähriger VW-Fahrer gegen 18 Uhr auf einen geparkten LKW samt Anhänger auf.

Mann kam ins Klinikum

Durch den Aufprall wurde der Mann leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wurde er in die Medizinische Hochschule nach Hannover gebracht.

Sein Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. pop