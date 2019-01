Einbrecher stehlen Geld und Spardose

Unbekannte Täter sind am Sonntag, in der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 07 Uhr, in ein Geschäft in der Peiner Straße in Peine eingebrochen. Nach Polizeiangaben haben die Täter eine Eingangstür gewaltsam aufgebrochen und sind dann in die Geschäftsräume gelangt. Hier klauten sie Bargeld und eine...