Zuweisung der Kita-Plätze in Peine verärgert Eltern

Zwei Krippenkinder malen zusammen mit ihrer Erzieherin bunte Bilder mit Wasserfarben. Die aktuelle Praxis der Zuweisung von Krippen- und Kita-Plätzen in der Stadt Peine sorgt in der Elternschaft für Unmut und Verärgerung. Bis zum Monatsende will die Verwaltung einen Vorschlag zur Lösung der Probleme vorlegen.