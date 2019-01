Woltwiescher Feuerwehr hat viel zu tun

„Sie wird einsatzmäßig künftig oben angesetzt.“ Das hörten die 80 Mitglieder gerne.

„Das Engagement unserer Feuerwehrleute ist so groß, dass wir gar nicht alle Einsatzwünsche berücksichtigen konnten“, freute sich auch Kreisbrandmeister Rüdiger Ernst über die Hilfsbereitschaft, als er auf die zahlreichen Angebote zur Bekämpfung des Moorbrandes im Emsland hinwies.

Doch auch in der eigenen Ortschaft hatten die Woltwiescher viel zu tun, berichtete der neue Ortsbrandmeister Sebastian Scheller. Im vergangenen Jahr gab es 15 „ernste Alarmierungen“, darunter Brände an einer Bahnböschung, auf dem Stoppelfeld oder in Müll- und Papiertonnen. Außerdem brannten ein PKW sowie zwei Häuser. Außerdem wurden die Ehrenamtlichen zum Keller auspumpen oder auch Unfälle sichern gerufen.

Insgesamt wurden 44 Übungen absolviert. Dazu gehörten auch zwei Brandschutz-Unterrichte in der Grundschule Woltwiesche. Acht Lehrgänge wurden erfolgreich in der Feuertechnischen Zentrale Peine und der Akademie für Brand- und Feuerschutz in Celle besucht.

Die 31 aktiven Feuerwehrleute und 21 Jugendlichen des Nachwuchses freuen sich über den Ausbau des Feuerwehrhauses, denn ein weiteres Löschfahrzeug wird von der Gemeinde angeschafft und damit auch der Platzbedarf für Jugendwehr und Spielmannszug gedeckt.

Das Dorfleben unterstützen die ehrenamtlichen Helfer mit Einsätzen bei Müllsammelaktionen, Ferienaktionen, dem Schützenfest, dem Volkstrauertag und dem lebendigen Adventskalender.