Sozialverband Adenstedt besucht Funkhaus

Adenstedt. Eine 22-köpfige Gruppe des Sozialverbandes (SoVD) Adenstedt hat jetzt das Landesfunkhaus am Maschsee in Hannover besucht.

Oliver Schubert vom NDR führte die Gruppe zwei Stunden durch das Funkhaus.

Zu Beginn der Führung in der Landeshauptstadt kam es laut Pressemitteilung zu einer kurzen Begegnung auf plattdeutsch mit Moderatorin Ilka Brüggemann, die am Abend noch die Sendung „Düt und dat up platt“ moderieren sollte.

„Oliver Schubert führte die Gruppe zunächst in das Fernsehstudio. Von dort werden regelmäßig die Regionalsendungen des NDR Niedersachsen gesendet. Erstaunt war die Gruppe über die technische Ausstattung des Fernsehstudios“, heißt es in der Mitteilung weiter.

In „Studio B“ konnte die Gruppe dann die Radiosendung „NDR 1 Niedersachsen am Nachmittag“ für mehrere Minuten miterleben. „Auch hier staunte die Gruppe über die vielfältigen Aufgaben, die Moderatorin Martina Gilitza so nebenbei erledigen musste. Ständig flackerten aktuelle Nachrichten und Verkehrsmeldungen über den Bildschirm. Diese galt es zu prüfen und gegebenenfalls in die Sendung aufzunehmen“, berichtet der Sozialverband.

Im großen und kleinen Sendesaal habe die Gruppe dann einen Einblick in das vielfältige Kulturprogramm des NDR erhalten.