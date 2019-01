Rat der Stadt Peine gibt grünes Licht für das Lindenquartier

Zumindest verbal war es noch einmal ein harter Gang, als am Donnerstagabend der Rat der Stadt Peine über den Zuschlag für den Investor THI Holding aus Hannover für die Gestaltung des neuen Lindenquartiers in der Peiner Innenstadt entschied. Nach dem teilweise unschönen Schlagabtausch der Lokalpolitik während der öffentlichen Sitzung, stimmten die Ratsmitglieder anschließend in einer nichtöffentlichen Sitzung ab. „Mit sehr großer...