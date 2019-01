Innerhalb weniger Stunden verschwinden vier Autos

Autodiebe in Peine verschwanden innerhalb weniger Stunden mit vier gestohlenen Fahrzeugen. Nach Mitteilung der Peiner Polizei von Freitag waren alle vier Autos in unmittelbarer Wohnhausnähe beziehungsweise auf einem Parkplatz abgestellt worden. Die Unbekannten verursachten einen Schaden in Höhe...