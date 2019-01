Kinder üben sich in Selbstbestimmung

Die Lebenshilfe will in ihren Kindergärten die Selbstbestimmung und Demokratie stärken. „Denn in unserer Zeit ist es vielleicht wichtiger denn je, Kinder zu stärken, sie die Erfahrung machen zu lassen, dass ihre Meinung zählt, dass sie etwas bewirken können“, erklärt Ulrike Treptow,...