Unbekannte brechen in Peiner Spielhalle ein

. Mit einer Serie von Einbrüchen hatte sich die Peiner Polizei zu befassen.

Am Donnerstag schlugen Unbekannte laut Polizei gegen 1.50 Uhr eine Zugangsscheibe zu einer Spielhalle an der Celler Straße in Peine klein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. In der Spielhalle haben die Täter Automaten aufgebrochen. Derzeit ermittelt die Polizei, welche Gegenstände entwendet worden sind. Die Polizei konnte Spuren und Beweise sichern, dazu laufen die polizeilichen Ermittlungen. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht genannt werden.

In ein Bürogebäude an der Pfingststraße in Peine sind Einbrecher zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr eingedrungen. Laut Polizei haben die Täter das komplette Fenster aus der Verankerung gerissen. Im Gebäude durchwühlten sie Räume und Behältnisse und erbeuteten offensichtlich elektronische Geräte wie Laptop und Kamera. Schadenshöhe: etwa 500 Euro.

Das Ziel von Einbrechern wurde am Donnerstag (nachmittags/abends) auch je ein Wohnhaus an der Waldenburger Straße (Peine) und an „Am Schridde-Matthies-Hof“ (Dungelbeck). Laut Polizei haben die Tätern ein Fenster aufgebrochen und gelangten ins Haus. Sie durchwühlten Behältnisse und verursachten einen Schaden von etwa 4000 Euro, zudem erbeuteten sie Schmuck.

Zeugenhinweise in allen Fällen an die Polizei Peine unter Telefon (05171) 9990.