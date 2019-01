Betrunken und ohne Führerschein: Autofahrer rammt Verkehrsinsel

Stederdorf. Ein Zeuge hat den 28-Jährigen auf der Peiner Straße in Stederdorf beobachtet und die Polizei alarmiert. Ein Alkoholtest ergibt mehr als 2 Promille.

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen einen betrunkenen Autofahrer gestoppt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt, meldete sicht der Zeuge gegen 3.35 Uhr bei den Beamten. Er habe den Fahrer eines PKW mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Peiner Straße in Stederdorf beobachtet. Zudem soll der Autofahrer eine Verkehrsinsel touchiert haben.

Mit mehr als 2 Promille unterwegs

Die Beamten stellten den 28 Jahre alten Fahrer aus Peine wenig später im Bereich der Tankstelle. „Die Vermutung, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte, bestätige ein Atemalkoholtest“, schreibt die Polizei. Das Gerät zeigte einen Wert von 2,02 Promille an.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Dem Peiner wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Es stellte sich zudem raus, so die Polizei weiter, dass der 28- Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. pop