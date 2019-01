Öffentliche Toiletten in Peine sind teils „derbe verschmutzt“

So ein gemütlicher Bummel durch die Peiner Innenstadt kann schnell zu einem Problem werden – plötzlich drängt ein kleines oder gar großes Bedürfnis. Vor allem Kinder geraten in unaufhaltbare Not. In solchen nur allzu menschlichen Situationen machen Leser unserer Zeitung offenbar immer wieder schlechte Erfahrungen. Per Anruf und E-Mail sowie auf unserem Internetportal Alarm38.de erhält die Redaktion regelmäßig Klagen: Die öffentlichen...