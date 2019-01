Falscher Wasserwerker bestiehlt 83-Jährige in Peine

Ein Trickbetrüger war am Montag in Peine unterwegs.

Ein Trickdieb hat am Montagnachmittag einer 83-Jährigen mehrere tausend Euro gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, klingelte ein bislang unbekannter Täter gegen 14.55 Uhr an der Haustür der Peinerin. Er täuschte der Seniorin vor, Mitarbeiter der Stadtwerke Peine zu sein und Kontrollen an Wasserleitungen vornehmen zu müssen.

Seniorin bemerkt Diebstahl erst später

Die Seniorin ließ den Mann in ihre Wohnung. Nachdem der Unbekannte die Wohnung schließlich wieder verlassen hatte, stellte die Seniorin fest, dass mehrere tausend Euro fehlten.

Polizei warnt vor Masche

Die Polizei in Peine warnt in diesem Zusammenhang wiederholt vor dem Auftreten von falschen Polizeibeamten oder Wasserwerkern. „Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnungen“, mahnt die Polizei. „Informieren Sie die Polizei beziehungsweise fragen Sie bei Zweifeln bei den entsprechenden Institutionen nach, ob Mitarbeiter derzeit Kontrollen durchführen.“ pop