18-Jährige verletzt sich bei Unfall

Abbensen. Ein 20-jähriger Autofahrer hat auf einer Kreuzung in Abbensen die Vorfahrt einer 61-Jährigen missachtet. Es kam zum Unfall.

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Garbsen hat am Dienstag um 17 Uhr an der Kreuzung Maschtorplatz/ Kampweg in Abbensen die Vorfahrt einer 61-jährigen Fahrerin aus Edemissen missachtet. Nach Polizeiangaben kam es daraufhin zum Unfall. Dabei hat sich die 18-jährige Beifahrerin des 20-Jährigen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro.