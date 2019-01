Feuerwehr Sonnberg blickt auf stürmisch-heißes Jahr zurück

Der Sturm Friederike zum Anfang des Jahres 2018 forderte die Einsatzkräfte genauso, wie die Hitzeperiode, die die Einsatzkräfte bei Brandeinsätzen im Sommer bis an ihre Grenzen trieb. Die anwesenden Mitglieder der Feuerwehr Sonnenburg ließen alle Eindrücke des vergangenen Jahres anlässlich der Jahresversammlung nochmals Revue passieren.

Auch das Maibaumfest und das erfolgreich mit dem TSV Sonnenberg gemeinsam durchgeführte Volksfest wurde noch einmal mit einem Video in Erinnerung gerufen. Frisch waren die Erinnerungen noch an den Adventsmarkt. Der Mitgliederbestand der Wehr ist zwar gesund und gleichbleibend, erklärte Ortsbrandmeister Andreas Thöne, man müsse aber weiter in die Kinder- und Jugendfeuerwehr investieren, da man diesen Nachwuchs braucht, damit Stillstand in einer Entwicklung nicht irgendwann zum Rückschritt wird, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Das Kommando selbst wurde dann durch Britta van Schaik als Schriftführerin und David Jach als Atemschutzgerätewart verstärkt. Im Anschluss wurden einige Mitglieder befördert. Britta van Schaik wurde zur Hauptfeuerwehrfrau, Tim van Schaik und David Jach zu Hautfeuerwehrmännern befördert. Im Anschluss gab es einen Ausblick auf das Jahr 2019, indem neue Aufgaben auf die Wehr warten. red