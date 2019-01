Schüler zocken Brettspiele

Vechelde. Die Albert-Schweitzer-Hauptschule in Vechelde hat sich an zwei Vormittagen einigen Brettspielen gewidmet.

Innerhalb des zweitägigen Projektes Kulturgut Spiel haben sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5a der Albert-Schweitzer-Hauptschule Vechelde verschiedene Gesellschaftsspiele erspielt.

Viele Kinder kennen immer weniger Brettspiele. Wie allen Schüler deutlich wurde, macht das gemeinsame Spielen doch so viel Spaß, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Für einen schwungvollen Start in den Morgen wurde zunächst Ligretto Crazy getestet, dem schloss sich das zum Nachdenken sowie Kombinieren anregendes Uluru-Spiel an. Beendet wurde der erste Tag dann mit einer Einführung in Die Siedler von Catan. Zeitgleich erlernten andere Kinder das Anlautspiel Wort für Wort.

Am zweiten Tag wurde der Spieleklassiker Die Siedler von Catan wieder aufgegriffen: An zwei Spieletischen wurde über nahezu drei Schulstunden gezockt, gehandelt und gebaut, was die eigenen Rohstoffe hergaben. Viele Schüler äußerten sich mit den Worten: „Was? Schon wieder Pause? Müssen wir denn wirklich in die Pause?“.

Der Tag endete mit der Fortsetzung der Spiele von Ligretto Crazy und Das verrückte Labyrinth.

Dieses Projekt sollte zeigen, wie sehr das gemeinsame, direkte Spielen verbindet. Indem die Schüler gegeneinander spielen (schließlich will ja jeder gewinnen und muss Taktiken entwickeln), erleben sie das Gefühl des Miteinander spielens und Niederlagen zu ertragen und einander helfen, Regeln erlernen und anwenden. Es wird mehr als deutlich: Das gemeinsame Spiel fördert nicht nur unzählige Kompetenzen im sozialen Bereich, sondern eröffnet auch einen Kompetenzzuwachs hinsichtlich der Motorik und Denkfähigkeit; zudem kann das gemeinsame Spielen Generationen miteinander verbinden, heißt es in der Mitteilung. Geplant ist, dass durch dieses Projekt eine Kooperation mit dem Seniorenheim der Arbeiter Wohlfahrt (Awo) in Vechelde beschlossen wird und Alt und Jung gemeinsam mit Hilfe von Brettspielen zusammentreffen. Schon der Philosoph Platon (427-348 v. Chr.) sagte: „Beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde besser kennen lernen als im Gespräch in einem Jahr.“ Dies galt auch für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5a. Die Schüler sind als Klassenteam weiter zusammengewachsen und haben sich dadurch sich selbst und ihren Mitschüler besser kennen gelernt. Sie erlebten zwei spannungsgeladene und durchweg handlungsorientierte Tage in der wohl besten Kombination aus Spaß und Lernen. red