Denstorfer Chor ehrt Mitglieder

Denstorf. Rosemarie Körber singt bereits seit 60 Jahren in der Chorgemeinschaft Denstorf.

60 Jahre aktives Singen in der Gemeinde Denstorf – für diese Leistung wurde Rosemarie Körber während der Jahresversammlung der Chorgemeinschaft Denstorf im Dorfgemeinschaftshaus Denstorf ausgezeichnet.

Neben Rosemarie Körber hat der Vorsitzende des Kreischorverbandes Peter Holzwart im Namen des Chorverbandes Niedersachsen/Bremen weitere aktive Mitglieder der Chorgemeinschaft geehrt. Geehrt wurden Ingrid und Heinrich Lesch, Werner Simpel und Rolf Seide für zehn Jahre aktives Singen, Manfred Müller für 25 Jahre aktives Singen, Jakob Jung und Julianna Gorski für 25 Jahre fördernde Mitgliedschaft und Robert Thörmann für 40 Jahre Mitgliedschaft.

Der Vorsitzende Thomas Rickmann ehrte zudem Beate und Wilfried Behrens und Lisa und Reinhold Gruner für jeweils 20 Jahre aktives Singen.

Weiterhin wurden „Chorleiters Lieblinge“ geehrt, also diejenigen die an den meisten der 45 Veranstaltungen und Übungsabenden anwesend waren. Bei den Frauen wurden Brigitte Jäger für 44, Elke Wysocki für 43, Bärbel Leder, Ingrid Lesch und Marlen Maasberg für 41 Teilnahmen ausgezeichnet. Bei den Männern konnten Manfred Müller für 44, Friedrich Bokelmann, Detlef Thiele, Günter Müller, Edmund Peucker und Christian Garz-Baranowski für 42 Teilnahmen geehrt werden.

Der Vorsitzende Thomas Rickmann trug außerdem den Jahresbericht vor. Großer Dank ging an die Chorleiterin Regina Gehrmann und einige besonders fleißige Bienen, ohne die der Chor nicht lebensfähig wäre, heißt es in der Mitteilung des Chores. Der Chor besteht momentan aus 61 aktiven Sängern, 44 fördernden Mitgliedern und der Chorleiterin.

Ein Höhepunkt im vergangenen Jahr war die Feier zum 70. Chorgeburtstag. Auch an den Bürgerbrunch und an das Chorkonzert in der St.-Johannes-Kirche Denstorf mit anschließendem Weinfest erinnert sich die Gemeinschaft gerne zurück.

Für das Jahr 2019 hat der Chor auch schon einige Termine im Kalender. Hervorzuhebende Veranstaltungen sind wieder das Westkreissingen im März, das Sommerfest im Juni, das Feuerwehrfest in August, sowie der Auftritt im Rahmen des Lichterabends bei der Gärtnerei Berking Ende November.