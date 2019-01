FC Pfeil möchte sportliche Heimat bieten

Die Verantwortlichen scharren schon mit den Hufen. Sie fiebern beim Sportverein FC Pfeil Broistedt dem Startschuss zum geplanten neuen Anbau entgegen. Lange solle es nicht mehr dauern bis der erste Spatenstich erfolgt. Vorgesehen ist er Ende April Anfang Mai. Wir hakten nach, wie der aktuelle Stand für das Projekt ist und sprachen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Detlef Wehrstedt, Leiter Fußballabteilung, und dem Vorsitzenden Meik Köchling.

Die Planungen laufen bereits seit 2017, die Pläne stehen. „Vonseiten der Politik und der Gemeinde gibt es grünes Licht, zur gleichen Zeit im September 2018 erfolgte die Baugenehmigung“, sagt Wehrstedt. Bereits seit 2015 reiften die ersten Ideen zur Erweiterung, die sich direkt an das Vereinsheim anschließt. „Entstehen soll eine Fläche von 250 Quadratmetern, die vier großzügige und geräumige Umkleidekabinen, Duschräume und Abstell- und Technikräume beinhaltet“, berichtet Wehrstedt weiter.

Die Idee des Anbaus ist nötig gewesen, da sich die Mitgliederzahl durch die Neubaugebiete und Zuzüge in einer verbesserten Infrastruktur in Broistedt von rund 500 auf etwa 700 gesteigert hat. Die Ortschaft Broistedt ist so innerhalb der vergangenen 14 Jahre von 2500 auf 4000 Anwohner angewachsen ist. „Somit haben wir einen super Zulauf an neuen Mitgliedern erfahren“, ergänzt Wehrstedt. Dementsprechend seien mehr Frauen und Jugendliche in die große Pfeil-Familie hinzugekommen, denen man eine sportliche Heimat bieten möchte. Insgesamt verfügt der Verein über sieben verschiedene Abteilungen.

Und wie sieht die Finanzierung aus? Das Projekt wird laut Wehrstedt rund 500 000 Euro kosten, die sich wie folgt zusammensetzen: 100 000 Euro Darlehen von der Gemeinde Lengede, 167 000 Euro Zuschuss seitens der Gemeinde, 100 000 Euro Eigenmittel, 100 000 vom Landesportbund (LSB) und 33 000 Euro Eigenleistung. In Sachen Unterstützung durch den Landessportbund wartet Pfeil Broistedt noch auf die endgültige Zusage. Dazu Wehrstedt: „Der LSB soll zusätzlich vom Land Niedersachen Fördermittel in Höhe von 5 Millionen Euro für Vereine erhalten. Wir warten nun noch auf die Zusage der Finanzspritze für den Anbau, der sich direkt an das Vereinsheim anschließt. Die Chancen stehen gut.“ FC-Vorsitzender Meik Köchling lobt die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. „Das Projekt wurde konstruktiv entwickelt. Viele Ideen und Gedanken sind auch von Fachbereichsleiter Cord-Heinrich Helmke eingebracht worden:“ Er dankte aber auch Bürgermeisterin Maren Wegener sowie dem Orts- und Gemeinderat und dem Sportausschuss, die allesamt wohlwollend dem Projekt Anbau gegenüberstünden. „Sie alle haben die Dringlichkeit erkannt und befürworteten von Beginn an das Vorhaben“, so Köchling. Maren Wegener erklärte: „Wir unterstützen die Vereine in der Gemeinde gern, da sie zum gesellschaftlichen Leben im Gemeindegebiet beitragen. So können die Bürger nach der Arbeit und am Wochenende ihren Hobbies wohnortnah nachgehen.“ Das bestehende Vereinsheim an der Straße „Zum Sportpark“ wurde 2004/2005 errichtet. Es erfolgte der Umzug von der Jahnstraße zum jetzigen Standort