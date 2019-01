Marius Möhle führt Peiner Jahn-Spielmannszug weiter an

„Auch aus kleinen Steinen können große Träume erbaut werden“ – das war einer der Sätze, die in der Abteilungsversammlung des Spielmannszugs des MTV Vater Jahn Peine gefallen sind.

Abteilungsleiter Marius Möhle und seine Vorstandskollegen erinnerten in den Jahresberichten an die Höhepunkte des vergangenen Jahres – insbesondere das unvergessliche Konzert in Meerdorf wurde dabei betont. Auch über stetig steigende Mitgliederzahlen durfte sich die Abteilung freuen, welche insbesondere der musikalischen Früherziehung zuzuschreiben sind, die von der Musikalischen Leiterin und Jugendwartin, Franziska Christiansen, ins Leben gerufen wurde.

Doch ebenso aufgetretene Schwierigkeiten während des Geschäftsjahrs wie die Planung und Koordinierung des Umzugs der Probenräume von der Bahnhofstraße auf den Vater-Jahn-Platz an der Hollandsmühle wurden von Marius Möhle keineswegs geschönt oder sogar verschwiegen.

In den Vorstandswahlen zeigte sich, dass die Mitglieder durch die Bestätigung von Möhle in seinem Amt als Abteilungsleiter mit dem bisherigen Führungsstil zufrieden sind. Weiterhin wurden Frank Prediger (stellvertretener Abteilungsleiter und Stabführer), Kim Bienas (Kassenwartin), Franziska Christiansen (Jugendwartin) sowie Michael Averbeck (Instrumentenwart) wiedergewählt. Lediglich einen Amtswechsel gab es bei der Neuwahl des Vorstands: Für Tanja Reinicke wurde Duc Nguyen von der Abteilungsversammlung als Schrift- und Pressewart gewählt.

Ferner standen einige Ehrungen an, die Michael Averbeck vorgenommen hat: Für langjährige Treue zum Spielmannszug wurden Eckhard Voigtländer (55 Jahre) und Detlev Gensing (45 Jahre) geehrt. Holger Möllering, Markus Lauer sowie Carsten Bührig konnten auf eine vierzigjährige Mitgliedschaft zurückblicken. Ferner durften sich Torsten Neubauer (35 Jahre), Jessica Wagner (30 Jahre), Denise Barney (20 Jahre) und Tim Fricke (10 Jahre) über eine Ehrung freuen. Des Weiteren bekamen Lea Metzner, Tim Fricke und Tanja Reinicke Urkunden sowie Nadeln von der musikalischen Leiterin, Franziska Christiansen, für die erfolgreiche Teilnahme am D1-Lehrgang überreicht.