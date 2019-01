Das Logo der Agentur für Arbeit ist in der Agentur für Arbeit zu sehen. Am Donnerstag hat die Agentur die aktuellen Zahlen für den Monat Januar vorgelegt.

Winterwetter – Zahl der Erwerbslosen in Peine ist gestiegen

Wie zu Jahresbeginn typisch, ist die Zahl der Arbeitslosen im Monat Januar auch im Landkreis Peine angestiegen. Das ist dem Januar-Report der Agentur für Arbeit Hildesheim zu entnehmen, der am Donnerstag vorgelegt wurde. Die Agentur in Hildesheim ist zuständig für das Gebiet der Landkreise Hildesheim und Peine.

Arbeitsagenturchefin Evelyne Beger führt den Anstieg auf saisontypische Einflüsse zurück: „Das Quartalsende sowie befristete Arbeitsverträge, die nicht über das Jahresende hinaus verlängert wurden und vor allem die witterungsbedingten Einschränkungen in den Außenberufen haben für den Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar gesorgt.“

Im Arbeitsagenturbezirk Hildesheim insgesamt ist die Arbeitslosigkeit im Januar dem Report zufolge auf 12 259 Personen angestiegen (plus 836 Personen bzw. plus 7,3 Prozent gegenüber Vormonat). Das Vorjahresniveau wurde weiterhin deutlich mit 7,0 Prozent (929 Personen) unterschritten. Die Eckwerte des Arbeitsmarktes Landkreis Peine sind in der Grafik zusammengefasst.

Die Arbeitslosigkeit ist von Dezember auf Januar um 312 auf 3421 Personen gestiegen. Das waren 288 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote – berechnet auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen, also einschließlich Selbstständige und mithelfende Familienangehörige – betrug im Januar 4,8 Prozent (vor einem Jahr 5,3 Prozent. Die Quote auf Berechnungsgrundlage nur abhängiger ziviler Erwerbspersonen betrug im Januar 5,2 Prozent.

Dabei meldeten sich 1059 Personen neu oder erneut arbeitslos, 18 weniger als vor einem Jahr, und gleichzeitig beendeten 751 Personen ihre Arbeitslosigkeit (minus 63).

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Januar um 16 Stellen auf 815 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 131 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Januar 184 neue Arbeitsstellen, 68 mehr als vor einem Jahr.

Die größte Gruppe im Bestand der Erwerbslosen auf dem Peiner Arbeitsmarkt bildeten auch im Januar Menschen 50 Jahre und älter (1163 Personen, 34,0 Prozent), davon waren 722 Männer und Frauen 55 Jahre und älter. Die zweitgrößte Gruppe bildeten Langzeitarbeitslose (905 Personen, 26,5 Prozent), die drittgrößte Gruppe Ausländer (795 Personen, 23,2 Prozent).

Nach Geschlechtern differenziert waren im Bestand der Arbeitslosen 55 Prozent Männer und 45 Prozent Frauen.