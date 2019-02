Gelebte Deutsch-Französische Freundschaft am Gymnasium

Unter anderem gab es zur Unterzeichnung des Aachener Vertrages Crepes am Gymnasium Am Silberkamp

Die Unterzeichnung des Aachener Vertrages durch Emmanuel Macron und Angela Merkel am 22. Januar ist Ausdruck einer eindrucksvollen, bereits 56 Jahre andauernden Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland und Zeichen des gegenseitigen Respekts sowie des Willens, diese Freundschaft auch in Zukunft weiter zu pflegen. Als 1963 der Élysée-Vertrag von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer unterzeichnet wurde, der aus Erbfeinden Freunde machen sollte, konnte noch niemand ahnen, dass er tatsächlich so intensiv mit Leben gefüllt werden würde, wie es heute für die meisten selbstverständlich ist.

Auch am Gymnasium Am Silberkamp wird die Freundschaft mit Frankreich tagtäglich mit Leben gefüllt, sei es im lebendigen Unterrichtsalltag in und auf Französisch, in zahlreichen Projekten (Teilnahme an Wettbewerben, Kinobesuche französischer Filme, Besuch des FranceMobils) und vor allem im regelmäßigen Schüleraustausch mit unserer Partnerschule in Chaulnes, der Partnergemeinde von Edemissen, heißt es in einer Mitteilung des Gymnasium.

Dieses Jahr wurde darüber hinaus noch ein zusätzliches Highlight angeboten: Am 22. Januar wurde zur Feier des deutsch-französischen Tages nicht nur wie jedes Jahr ein buntes Programm für alle Französisch-Schülerinnen und Schüler organisiert, sondern ein Live-Stream geschaltet, in dem alle Schüler die Unterzeichnung des Aachener Vertrages live im Schulgebäude mitverfolgen konnten. Begleitet wurde diese Übertragung von einer Ausstellung zur historischen Bedeutung beider Verträge, einem Wissensquiz über die deutsch-französische Freundschaft, dem traditionellen Crêpes-Verkauf, einer Ausstellung französischer Medien in der Schulbücherei sowie Spielen und Liedern für die jüngsten Französisch-LernerInnen. Freundschaftsverträge müssen mit Leben erfüllt werden, damit sie keine hohlen Versprechungen bleiben – dies ist das Ziel am Gymnasium am Silberkamp, heißt es in der Mitteilung.