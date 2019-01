Bilanz 2018 – Bestnoten für den Peiner Arbeitsmarkt

2018 war ein Jahr, in dem es Monat für Monat Bestmarken am Peiner Arbeitsmarkt gab. Entsprechend positiv fiel am Donnerstag die Gesamtbilanz aus, die Evelyne Beger, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hildesheim-Peine, für den Geschäftsbereich Peine vorstellte.

Arbeitslosenquote im Peiner Land ist so niedrig wie seit 1991 nicht mehr

Demnach lag der Mittelwert der Arbeitslosenquote im Peiner Land bei 4,8 Prozent (Vorjahr: 5,3 Prozent) – und somit deutlich unter dem niedersächsischen Landeswert (5,3 Prozent). „So gut waren die Zahlen seit 1991 nicht“, sagte die Agentur-Chefin. 3425 Menschen ohne Job waren bei der Agentur gemeldet, gegenüber 2017 entspricht dies einem Rückgang von 302 Personen oder 8,1 Prozent. „Der Landkreis Peine hat die besten Zahlen im Hildesheimer Agenturbezirk“, sagte Evelyne Beger.

2018 sei für den Arbeitsmarkt ein erfolgreiches, ein dynamisches, kurz „ein gutes Jahr“ gewesen, betonte die Agenturchefin. „Wir haben einen stabilen Arbeitsmarkt.“ In fast allen Branchen gab es demnach einen Stellenzuwachs, beispielsweise auf den Arbeitsfelder Verkehr und Logistik, Bau, Pflege und Gesundheit. „Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist gestiegen, die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern ist auf einem hohen Niveau“, so Evelyne Beger. „Und wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend im Jahr 2019 fortsetzt.“

Im Agenturbezirk Hildesheim, der die Landkreise Hildesheim und Peine umfasst, waren 2018 zum Stichtag 30. Juni 124 100 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das sind 1,9 Prozent mehr als im Jahr 2017.

Oliver Dammann, Teamleiter Arbeitsvermittlung in der Geschäftsstelle Peine, bestätigt die Einschätzung seiner Chefin, goss aber auch etwas Wasser in den Wein. „Der Arbeitskräftebedarf ist hoch, die Besetzung fällt den Betrieben jedoch schwer, weil das Potential an geeigneten Mitarbeitern fehlt. Vor allem im Handwerk fällt die Gewinnung von Fachkräften schwer.“

Nachdem die Agentur 2018 die Weiterbildung von Beschäftigten mit insgesamt 660 000 Euro und die Qualifizierung Arbeitsloser (Förderung der beruflichen Weiterbildung) mit 3,7 Millionen Euro unterstützt hat, bleibt diese Förderung auf gleichem finanziellen Niveau erhalten, kündigte Dammann an.

Chancen bieten aus Sicht Dammanns zwei neue Gesetze. Zum einem soll das Teilhabechancengesetz Menschen, die mindestens zwei Jahre arbeitslos waren, wieder in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bringen.

Der digitale Wandel erfordert, sich im Job ständig fortzubilden

Und dann ist da das Qualifizierungschancengesetz. Bis 2025 werden im Zuge des digitalen Wandels – durch Automatisierung und technischen Fortschritt – rund zwei Millionen neue Jobs entstehen, so Dammann. Kernelement dieses Gesetzes sei die geförderte Weiterbildungen. Unternehmen, die ihren Mitarbeitern frühzeitig Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln wollen, die über die Anforderungen in ihrer bisherigen Tätigkeit hinausgehen, erhalten die finanzielle Unterstützung von der Agentur für Arbeit.

Klar sei, so die Job-Experten: Die Arbeit gehe in der Region nicht aus, aber sie werde sich in vielerlei Hinsicht ändern, quer durch alle Berufsgruppen – egal ob am Band oder im Büro.

Alexandra Fuchs, stellvertretende Agenturchefin, kündigte an, dass mit Schuljahresbeginn 2019/2020 die lebensbegleitende Berufsberatung starte. „Zu diesem Zweck bieten unsere Beratungskräfte an den allgemeinbildenden Schulen Berufsorientierung bereits ab der 8. Klasse an. Auch an den Gymnasien verstärken unsere Berater ihre Präsenz.“

Evelyne Begers Prognose für 2019: „Der Abbau der Arbeitslosigkeit wird sich fortsetzen. Der Aufschwung bleibt, er verliert aber an Tempo.“