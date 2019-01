Kreis Peine: Schulbusverkehr mangelhaft

Das Bild steht symbolisch für die Schülerbeförderung im Peiner Land. Die Aufnahme entstand an einem Verkehrssicherheitstag für die Schüler der Aueschule in Wendeburg.

Busse, die zu spät kommen; Bushaltestellen, die nicht bedient werden; wartende Fahrgäste – darunter Schüler; Bus- und Zugfahrpläne, die offenbar nicht in jedem Fall aufeinander abgestimmt sind. Die jüngsten Probleme nach dem Wechsel des Verkehrsunternehmens zum Jahresbeginn – insbesondere in der Schülerbeförderung – sind das zentrale Thema der nächsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport des Kreistages am Montag, 11. Februar, 16.30 Uhr, in der Mensa des Gymnasiums am Silberkamp, Am Silberkamp 30, in Peine. Die Sitzung ist öffentlich. Zu Beginn haben Bürger Gelegenheit, Fragen an die Politik und die Verwaltung zu richten.

Die CDU-Kreistagsfraktion unter Vorsitz von Michael Kramer hatte diese außerordentliche Sitzung wegen der „drängenden Probleme“ beantragt. Die Christdemokraten wünschen einen Bericht zur Situation, eine Darstellung der bisher eingeleiteten Maßnahmen und Vorschläge zur dauerhaften reibungslosen Durchführung des Schülerbusverkehrs.

Dazu erklärte Christine Heuer, schulpolitische Sprecherin der CDU-Kreistagsfraktion, am Donnerstag: „Es wird erwartet, dass auch der Betreiber, Vertreter von Schulen sowie Elternräte gehört werden. Erreicht werden soll zum einen eine Erklärung, warum es diese vielen Probleme gibt, und vor allem, dass schnell gute Lösungen gefunden werden, um diese untragbare Situation abzustellen – und zwar für alle Beteiligten.“

Die Sachdarstellung der Peiner Kreisverwaltung: „Für Teilbereiche des ÖPNV im Kreis Peine wurden zum 1. Januar 2019 – nach der Ausschreibung durch die Landesverkehrsgesellschaft Niedersachsen (NLVG) – Konzessionen an einen neuen Beförderer, die Omnibus-Nahverkehr-Service GmbH (ONS; Edemissen) vergeben. Dieser Beförderer war zuvor bereits als Subunternehmer des bisherigen Konzessionsnehmers, der Regionalbus Braunschweig (RBB), tätig und bediente einen Großteil des betreffenden Streckennetzes.

Nach den Weihnachtsferien kam es bei der Schülerbeförderung zu erheblichen Störungen – Busausfälle, Nichtanfahren von Haltestellen, Verspätungen, Nichteinhalten des Fahrplans. Seitens der Eltern und der Schulen kam es zu massiven Beschwerden.“

Die ONS-Gesellschaft wurde laut Kreisverwaltung um Stellungnahme und Abstellung der Mängel gebeten, Rückmeldungen wurden demnach nur selten gegeben.

Die Schülerbeförderung im Landkreis Kreis Peine wird über den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sichergestellt. „Damit diese ordnungsgemäß abgewickelt werden kann“, so die Kreisverwaltung, „ist ein funktionierender ÖPNV unabdingbare Voraussetzung – dieses ist derzeit nicht gegeben.“

Die derzeitigen Unzulänglichkeiten führten zu „nachvollziehbaren Ärgernissen“ bei Eltern, Schülern, Schulen und nicht zuletzt auch im Fachdienst Schule, Kultur und Sport. Die Forderung des Landkreises: „Die Abstellung der Mängel im ÖPNV ist schnellstmöglich sicherzustellen.“

Auf der ONS-Internetseite von Inhaber Bernd Melskotte heißt es unter der Rubrik Aktuelles: „Zum 1. Januar hat die ONS GmbH als Konzessionär und Betreiber, neben der PVG, den Busverkehr im Kreis Peine übernommen. In diesem Zuge wurde auch der Betrieb des Service Centers am Bahnhofsplatz 1 in Peine neu aufgestellt. Durch diese Veränderung kann es vorübergehend zu Beeinträchtigungen im Service kommen.

Selbstverständlich arbeiten wir mit Hochdruck an Lösungen, um einen reibungslosen Ablauf des Fahrbetriebes sicherzustellen.“