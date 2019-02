Zwei Menschen bei Unfällen im Kreis Peine verletzt

Peine. Eine Autofahrerin verliert die Kontrolle über ihren Wagen und landet im Feld. In Peine-Stadt touchiert ein Autofahrer einen stehenden Radfahrer.

Bei Verkehrsunfällen sind am Donnerstag im Kreis Peine zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war gegen 5.30 Uhr am Morgen zunächst eine 31-Jährige Autofahrerin von der Straße abgekommen, als sie von Woltwiesche kommend nach rechts in Richtung Klein Lafferde abbiegen wollte.

Aus unbekannter Ursache Kontrolle verloren

Aus bislang unbekannter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kollidierte auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einem Metallzaun und kam anschließend auf einem Feld zum Stehen, berichtet die Polizei weiter.

Die Lengederin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Ihr PKW musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Sachschaden: rund 8.600 Euro.

Autofahrer streift Radler

Zu einem weiteren Unfall kam es um 14.15 Uhr auf der Hermannstraße in Peine. Ein 30- jähriger PKW- Fahrer wollte laut Polizei von der Hannoverschen Heerstraße nach links in die Hermannstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen 43- jährigen Radfahrer, welcher sich in der Hermannstraße zum nach links abbiegen eingeordnet hatte.

Der PKW streifte das Vorderrad des Fahrrades und verletzte den Radfahrer dabei leicht am Fuß. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. red