Peiner Fundtier: Kater Bommel sucht dringend ein Zuhause

Kater Bommel wurde zusammen mit seiner Partnerin Betty am 16. Oktober in Vallstedt an der Hauptstraße neben einer Wertstoffinsel ausgesetzt und ist seitdem im Peiner Tierheim. Inzwischen mussten die Tierheimmitarbeiter die todkranke Betty erlösen lassen. Sie suchen nun dringend für Bommel ein liebevolles Zuhause, wo er alle seine unschönen Erfahrungen im bisherigen Leben vergessen kann. Bommel ist etwa vier Jahre alt und ein eher ruhiger Kater, der auf seine Artgenossen verzichten kann. Anfangs ist Bommel dem Menschen gegenüber etwas schüchtern, was sich aber nach dem ersten Kennenlernen schnell legt. Bommel fühlt sich in der Katzenstube nicht wohl. Durch zu viele Artgenossen gerät er schnell in Stress. Er möchte in seinen künftigen Zuhause wieder Freigang haben.

