Die Grundschule Abbensen hat eine neue Schulleiterin

Spannend war das erste Schulhalbjahr für die neue Chefin an der Grundschule Abbensen. Heike Hinzmann zieht nach ihrem Wechsel als Lehrerin von Edemissen nach Abbensen ein positives Fazit: „Schön war für mich gleich in meinen ersten Arbeitstagen unsere Einschulungsfeier. Das ist ein nette Tradition. Nach dem Gottesdienst haben alle Kinder unserer Schule die 23 neuen Erstklässler von der Kirche abgeholt und sie dann in einem Umzug zur Schule begleitet. Ich hatte einen guten Start. Die Kolleginnen haben mich sehr gut aufgenommen“, freut sich die neue Schulleiterin. Die Schule sei gut aufgestellt, es laufe gut.

Neun Lehrerinnen unterrichten 106 Schüler, dazu kommen zwei Förderschullehrerinnen mit einigen Wochenstunden und sechs pädagogische Mitarbeiterinnen. Das sei eine überschaubare Größe. Die Schülerzahlen blieben voraussichtlich konstant. „Ich fühle mich in Abbensen schon heimisch. In meinen 18 Unterrichtsstunden habe ich die erste Klasse in Deutsch und Sport übernommen und eine zweite Klasse in Mathematik. Praktisch ist, dass die Turnhalle nebenan ist und wir nur über den Schulhof gehen müssen.“

Die Uhren in Abbensen tickten jedoch anders als in Edemissen. „Wir beginnen erst um 8.10 Uhr mit dem Unterricht. Die sechste Stunde endet erst um 13.45 Uhr, unsere Pausenzeiten sind auch länger. Das ist für das Frühstück schon angenehm. Wir haben keine Buskinder und müssen uns daher nicht an die Abfahrtzeiten der Busse anpassen. Alle sind zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs oder werden von den Eltern abgeholt.“ Wer im Ganztag bleibt, nimmt das Mittagessen in der Schulklasse ein. „Wir haben zwar Stühle in der Aula, aber keine Tische. Außerdem ist die Küche auch oben. Das sind kürzere Wege.“

Neu für die 46-Jährige ist die Verwaltungsarbeit. „Spannend war meine erste Statistik für die Landesschulbehörde. Da bin ich unserer Sekretärin Stefanie Christiansen dankbar für die Vorbereitung.“

Und die Schüler? „Natürlich müssen wir auch manchmal Probleme lösen. Manche Kinder müssen an ihrem Arbeits- und Sozialverhalten arbeiten, andere benötigen fachliche Unterstützung, die wir ihnen auch geben können. Wir versuchen Defizite aufzufangen“, sagt die Rektorin. „Wenn wir es schaffen, die Eltern ins Boot zu holen, dann ist die Chance groß, dass es gemeinsam gelingt“.

Heike Hinzmann freut sich auf eine weitere fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Kollegium und den Partnerschulen der Gemeinde. „Ich hoffe, dass wir personell immer gut versorgt sind. Zurzeit läuft es gut, in anderen Schulen gibt es aber Probleme, weil keine neuen Lehrer nachkommen, wenn jemand in den Ruhestand geht.“

Die neue Datenschutzverordnung mache auch das Schulleben nicht einfacher. Den Einschulungsgottesdienst zu filmen, gehe künftig nicht so einfach. Da müsse man jeden Teilnehmer vorher befragen. „Genau so ist es mit Foto-CDs vom Backen und anderen Aktivitäten. Auch unsere Schul-Internetseite müssen wir danach untersuchen, was wir dürfen und was nicht geht.“

Zurzeit nimmt Heike Hinzmann an Fortbildungen für den Posten der Schulleiterin teil. Seit dem Sommer hat sie die Stelle kommissarisch besetzt. Aber jetzt hat Heike Hinzmann ihre Ernennungsurkunde erhalten. „Das hat mir Weihnachten versüßt.“