Peine – ab Montag fahren Busse nach neuen Plänen

Das Symbolbild zeigt eine Schulbushaltestelle in Edemissen. Das Busunternehmen ONS hat Fahrplanänderungen ab Montag angekündigt, um Anschlüsse zu verbessern.

Das Busunternehmen ONS/Melskotte (Edemissen) gab am Freitag Fahrplanänderungen ab Montag, 4. Februar, bekannt:

Auf der Linie 505 wird die Abfahrtzeit vom Peiner Bahnhof von 9.39 auf 9.30 Uhr vorverlegt.

Eine geänderte Linienführung gibt es auf der Linie 506 mit der bisherigen Abfahrt um 7.33 Uhr ab Stederdorf, Wendesser Straße. Dieser Bus fährt künftig – beginnend von der Pirolstraße um 7.27 Uhr – über Julius-Leber-Straße, Konsumstraße zur Wendesser Straße und weiter zum Mittelpunkt. Dort wird die neue Haltestelle der Peiner Verkehrsgesellschaft (Linie 525) angefahren. Im Anschluss führt die Linie durch das Industriegebiet direkt zum Silberkamp-Gymnasium und weiter zum Ratsgymnasium.

Ab Oelerse fährt der Bus auf der Linie 507 bereits 7.23 Uhr zum Schulzentrum nach Edemissen.

Die Abfahrt der Linie 508 in Edemissen wird von 15.59 (Edemissen, Rathaus) auf 16.06 Uhr verlegt.

Auf der Linie 531 wird die bisherige Abfahrt von 13.30 Uhr (Lengede, Hinter der Kippe) auf 13.25 Uhr vorverlegt. Dieser Bus fährt bis Peine und bedient die Ortschaft Gadenstedt nicht mehr. Ein Umstieg ist aber in Groß Ilsede am ZOB in die Linie 530 möglich.

„Diese Anpassungen dienen der Anschlusssicherung an oder von weiteren Linien“, teilte Dirk Schmidt, ONS-Teamleiter für Service und Personal, mit. Die aktuellen Fahrpläne werden an den Haltestellen veröffentlicht, online sollen die Pläne ab Montagmittag abrufbar sein.